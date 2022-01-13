РИАМО - 13 янв. За минувшие сутки в России выявили 5490 новых случаев коронавируса, с начала пандемии в городе выявлено 2 069 957 случаев заболевания Covid-19, сообщает оперштаб города.

Врачи напоминают о важности вакцинации. Привиться от коронавирусной инфекции в Москве можно бесплатно в поликлиниках и выездных пунктах. На выбор в столице представлены несколько отечественных вакцин.

По последним данным коллективный иммунитет к коронавирусу в столице составляет 69,88%.

Ранее специалисты говорили о том, что штамм коронавирусной инфекции «омикрон» представляет особую опасность для пожилых и невакцинированных людей. Также в зоне риска находятся страдающие хроническими заболеваниями.