РИАМО - 13 янв. За прошедшие сутки на территории России выявили 21 155 случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии в стране официально зарегистрировали 10 723 305 случая заражения, сообщает оперштаб.

Новые случаи заражения коронавирусом за сутки зарегистрировали в 85 регионах РФ. В Москве зарегистрировали 5490 новых случаев, в Санкт-Петербурге – 1839, в Подмосковье – 1556.

За прошедшие сутки в мире выявили рекордное число новых случаев заболевания коронавирусом – почти 3,4 млн. За сутки в мире умерли 7 735 Covid-пациентов.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова в России неизбежно произойдет новый подъем заболеваемости коронавирусом. Преобладающим штаммом станет «омикрон».

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