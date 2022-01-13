РИАМО - 13 янв.За истекшие сутки на территории Московской области выявили 1556 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии этот показатель составил 655 865, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в мире было зарегистрировано рекордное число новых случаев инфицирования – почти 3,4 млн. С начала пандемии в мире зарегистрировали более 312 млн зараженных.

Для того, чтобы сохранить здоровье и спасти жизнь, врачи рекомендуют прививаться от коронавирса. А через 6 месяцев лучше пройти ревакцинацию.

В Московской области вакцинацию проходят бесплатно в городских поликлиниках и выездных пунктах.