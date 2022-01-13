РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 янв. Толщина льда на реке Пахре в черте городского округа Подольск продолжает сохраняться в пределах 35 см, замер проводился в рамках программы «Тонкий лед», сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Промеры толщины льда 12 января проводились в рамках областной социально-профилактической программы «Тонкий лед». Они показали, что ледяной наст на реках Гнилуша вдоль деревни Житнево Домодедова и Пахра в черте городского округа Подольск по сравнению с предыдущим днем не изменился. Как было максимум 35 см на Пахре и 25 на Гнилуше, так и продолжает оставаться.

Происшествий или несчастных случаев на поверхности водных акваторий в местах патрулирования дежурных смен спасателей пожарно-спасательных частей №№214 и 309 по-прежнему не выявлено.