РИАМО - 13 янв. Тренеры, работающие в спортивных школах и организациях Подмосковья, могут получить категорию квалификации онлайн благодаря новому сервису на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства госуправления, IT и связи Московской области.

«Сотрудники спортивных школ и организаций, осуществляющих спортивную подготовку, теперь могут подать заявление о присвоении квалификационных категорий тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта онлайн через региональный портал госуслуг», – сказала зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что цифровой услугой по получению квалификации могут воспользоваться 4,7 тыс. тренеров и специалистов из 179 подмосковных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки.

По словам Каклюгиной, для подачи заявления понадобятся сканы паспорта, диплома об образовании и трудовой книжки, а также копии документов, подтверждающих профессиональные достижения.

После загрузки на сервис документы будут рассмотрены Минспортом Подмосковья без личного присутствия заявителя. Однако при желании посетить заседание комиссии можно, для этого нужно сообщить о соответствующем намерении при заполнении заявления.

Помимо прочего, подать заявление на получение категории квалификации можно в цифровой зоне МФЦ: сотрудники помогут войти в личный кабинет и при необходимости проконсультируют по заполнению электронного заявления.

Результат о присвоении квалификационной категории появится в личном кабинете заявителя на госуслугах.

Новый сервис доступен на региональном портале госуслуг в разделе «Гражданам» – «Культура и спорт» – «Квалификация специалистов».