РИАМО - 13 янв. Депутаты Московской областной думы утвердили список вопросов к отчету губернатора за 2021 год, передает корреспондент РИАМО.

Как уточнили в пресс-центре Мособлдумы, всего в список вошли около 40 вопросов.

«Подготовлен проект постановления с перечнем вопросов. Мы не раз возвращались перед Новым годом, рассматривали на заседании совета фракций, на оперативном совещании», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что проект с окончательным списком вопросов был принят единогласно.

Основные темы - повышение качества транспортной инфраструктуры и обслуживания, привлечение молодых специалистов и медиков в регион, развитие телемедицины, перспективы расселения аварийного жилья и обеспечения прав участников долевого строительства, обращение с отходами, поддержка бизнеса и сельхозпроизводителей, развитие туризма.

Московская областная дума в четверг начала первое заседание весенней сессии. В общей сложности на нем депутатам предстоит рассмотреть около 10 вопросов.

Парламент уже сформировал план дальнейшей работы – около 80 пунктов на I квартал. Приоритетным направлением останется социальная политика, особое внимание уделят поддержке пенсионеров и детей-сирот.

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