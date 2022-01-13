РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 янв. Представители министерства здравоохранения Московской области 26 января проведут прием граждан в Мытищах, сообщается в Instagram-аккаунте отдела по связям с общественностью администрации муниципалитета.

В соответствии с решением губернатора Московской области Андрея Воробьева в Мытищах осуществляется прием граждан в общественной приемной органов исполнительной власти Московской области и органов местного самоуправления.

График приема на январь: 19 января – комитет по архитектуре и градостроительству Московской области, 26 января – министерство здравоохранения Подмосковья, 31 января – министерство культуры региона.

Жителей будут принимать с 10:00 до 13:00. Приемы проводятся по адресу: Новомытищинский проспект, 36/7, 1-й этаж, кабинет 108, здание администрации городского округа. Записаться на прием и получить всю необходимую информацию можно по телефону: 8(498)582-70-77.