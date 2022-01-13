РИАМО - 13 янв. Проектный институт «Мосинжпроект» приступил к проектированию объектов второй очереди общественного пространства «Притяжение» в Магнитогорске. Компания разрабатывает проект зданий фитнес-центра и развлекательного парка для детей, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Институт входит в структуру инжинирингового холдинга «Мосинжпроект», компания выступает оператором программы развития столичного метро и участвует в модернизации улично-дорожной сети города. Кроме того, компания ведет строительство гражданских объектов является оператором развития многих крупных градостроительных столичных проектов.

«Проектный институт «Мосинжпроект» занимается активной подготовкой проектной документации для объектов второй очереди «Притяжения». На первый квартал 2022 года запланирован выпуск комплектов документации по зданиям фитнес-центра с бассейном и детского крытого развлекательного парка», – отметил гендиректор холдинга «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Проектирование объектов первой очереди почти завершено. Положительное заключение по документации информационного центра получено, сейчас подходит к концу экспертиза проектной документации фудмолла.

«В сентябре текущего года по подготовленной нашими специалистами документации началось возведение основных конструкций здания информационного центра, на первом этаже монолитные работы уже подходят к завершению», – добавил Кравцов.

По словам гендиректора проектного института «Мосинжпроект» Рустама Черкесова, проектные работы ведутся с применением современных программных комплексов для создания моделей зданий и рельефа. Благодаря им коллизии инженерных систем и конструкций будут выявлены уже на этапе проектирования, а интерьерные решения можно будет проработать детально.

«Также в целом применение информационных моделей позволяет повысить качество выпускаемой проектной документации. Институт «Мосинжпроект» в этом году признан BIM-лидером России», – рассказал Черкесов.

Институт «Мосинжпроект» стал генеральным подрядчиком «Притяжения» по результатам конкурсных процедур.

«Мосинжпроект» признан лучшей инжиниринговой компанией года>>