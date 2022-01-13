РИАМО - 13 янв. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия должна быть готова к тому, что пандемия коронавируса окажется не последней, сообщает kp.ru.

«Многие специалисты предупреждают: эта пандемия может оказаться не последней. И мы должны быть к этому готовы», – отметил Мишустин.

В стране необходимо развить комплексную систему защиты от новых биологических угроз. В нее войдет отладка оперативного создания и производства новых вакцин и лекарственных средств, а также ранняя диагностика заболеваний.

Как отметил глава российского правительства, обеспечение защиты здоровья населения и увеличение продолжительности жизни – приоритетные задачи. Для их выполнения ведется долгосрочная стратегическая работа.

Вакцинация является лучшей защитой от тяжелого протекания заболевания коронавирусом и опасных для здоровья последствий. Привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.