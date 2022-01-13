РИАМО - 13 янв. Из-за пожара в здании на улице Сущевский Вал в Москве перекрыто движение транспорта по дублеру улицы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Возгорание случилось по адресу: улица Сущевский Вал, д. 46, стр. 1. На месте ЧП работают оперативные городские службы.

Водителей попросили по возможности объезжать перекрытый участок дороги.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», в районе пожара на Третьем транспортном кольце отмечаются заторы.