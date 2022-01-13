РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 янв. Местные власти планируют масштабное строительство социальных объектов на территории городского округа Мытищи, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

Глава Мытищ Виктор Азаров провел совещание в рамках строительного дня, на котором говорили о ходе возведения объектов социальной инфраструктуры по инвестиционным соглашениям и государственным программам Московской области.

Заместитель главы администрации Мытищ Михаил Годин отметил, что строительство социальных объектов ведется на бюджетные и внебюджетные средства.

«Подготовлена конкурсная документация на большой детский сад мощностью 510 мест в поселке Нагорное, который в этом году мы начинаем проектировать и в следующем начнем строить. Также готова документация на строительство детского сада на 250 мест по улице Колпакова. Земельный участок здесь под объект освободили уже давно», - сказал Годин.

Он добавил, что в прошлом году в Мытищах должна была начаться стройка в 1-м Рупасовском переулке, где запроектирован детский сад на 150 мест. Но сейчас норматив позволяет увеличивать емкости, поэтому подготовка конкурсной документации была приостановлена, увеличена емкость социального объекта до 250 мест. Поскольку наработки по проекту большие, перепроектировать придется часть детского сада, и в этом году можно будет выйти на строительство.

В этом же микрорайоне 25А в 1-м Рупасовском переулке по контракту должно начаться строительство школы в августе, но строительные работы могут стартовать уже в мае.