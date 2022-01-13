РИАМО - 13 янв. Правоохранители задержали 43-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве 74-летней пенсионерки в Москве, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, убийство произошло вечером 11 января в квартире жилого дома, расположенного на улице Хабаровской в Москве.

Сожительница сына в пьяном состоянии нанесла пенсионерке множественные колото-резаные ранения, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия. Затем подозреваемая скрылась.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ближайшее время подозреваемой предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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