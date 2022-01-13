РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 янв. В молодежном центре «Импульс» городского округа Мытищи в четверг откроется «Школа волонтерства», сообщается на сайте администрации горокруга.

Раз в месяц будут проходить занятия по прокачке личных качеств и навыков, которые могут быть полезны как в волонтерской деятельности, так и в обычной жизни. Участником может стать любой желающий.

Первое занятие пройдет уже в четверг в 15:00. Тема: «Эффективные коммуникации». Место проведения: МЦ «Импульс», ул. Силикатная, 12.