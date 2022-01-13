РИАМО - 13 янв. Градостроительно-земельная комиссия столицы решила прекратить реализацию инвестиционного проекта на Тверской улице. Инвестору отказали в увеличении общей площади кафе, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Объект находится по адресу: Тверская улица, вл. 9А, стр. 6. Кафе имеет площадь 217 кв. м. Предприниматель планировал увеличить площадь точки общепита до 408 кв. м, однако по решению комиссии ему было отказано.

«В связи с тем, что рассматриваемый участок площадью 0,015 га расположен вблизи жилых домов, инвестору было отказано в реконструкции существующего объекта», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.