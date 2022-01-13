РИАМО - 13 янв. В Москве создадут робота для расцепки железнодорожных вагонов, проект получил грант в размере 500 тыс. рублей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

Он будет представлять собой захват, с помощью которого робот-манипулятор сможет осуществлять расцепку. Робот будет иметь камеру и бортовой компьютер с программным обеспечением. Благодаря этой технологии получится автоматизировать процесс расцепки, человек больше не будет заниматься этой тяжелой и травмоопасной работой.

Проект принадлежит производителю промышленных роботов-манипуляторов. Он стал победителем акселерационной программе компании «Российские железные дороги».

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, большую долю в промышленном секторе города сейчас занимают компактные высокотехнологичные компании, которые могут предложить уникальную продукцию.

«Чтобы сделать такие высокотехнологичные разработки доступнее, мы создали специализированный ресурс «Банк технологий», где любой завод вне зависимости от масштабов и профиля деятельности может подобрать оптимальный для себя продукт», — сказал он.