РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 янв. С 13 по 16 января по техническим причинам в офисе филиала «Климовский» МФЦ Подольска прием и выдача документов осуществляются, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Офис филиала «Климовский» расположен по адресу: микрорайон Климовск, улица Заводская, дом 7.

Задать свои вопросы горожане могут по телефонам: 122 или 8(800)550-50-30 (затем 3, далее добавочный номер МФЦ 52263).