РИАМО - 13 янв. 8 земельных участков предоставила Москва для строительства объектов образования в прошлом году, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2021 году город заключил договоры аренды на 8 земельных участков общей площадью почти 28 гектаров для строительства 12 образовательных учреждений: 4 школ, 7 детских садов, а также комплекса для высшего учебного заведения. Объекты появятся в центре, на юге, севере, западе и северо-западе столицы», – сообщил заместитель мэра.

По словам Владимира Ефимова, большинство этих объектов станут частью масштабных инвестиционных проектов. Такие проекты увеличивают количество рабочих мест, обеспечивают социальной инфраструктурой строящиеся и существующие микрорайоны. Землю застройщикам в таких случаях предоставляют в аренду на срок до шести лет без проведения торгов.​

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