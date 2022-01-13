РИАМО - 13 янв. 8 земельных участков предоставила Москва для строительства объектов образования в прошлом году, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По словам Владимира Ефимова, большинство этих объектов станут частью масштабных инвестиционных проектов. Такие проекты увеличивают количество рабочих мест, обеспечивают социальной инфраструктурой строящиеся и существующие микрорайоны. Землю застройщикам в таких случаях предоставляют в аренду на срок до шести лет без проведения торгов.
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