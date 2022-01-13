РИАМО - 13 янв. В Главном храме Вооруженных сил РФ впервые пройдет Рождественский хоровой собор. Участие в нем примут 250 исполнителей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие состоится 15 января в 15:00 в парке «Патриот». В нем будут участвовать военные и православные коллективы.

Творческие коллективы представят собственные программы и исполнят произведения духовной музыки и рождественские колядки.

Вход для детей и взрослых бесплатный.

Главный храм Вооруженных сил РФ расположен на территории парка «Патриот» в Одинцовском городском округе. Он был построен в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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