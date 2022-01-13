РИАМО - 13 янв. В столичное медучреждений положили советского и российского режиссера 81-летнюю Аллу Сурикову, она обратилась в больницу сама, сообщает РЕН ТВ.

Как уточнил источник издания, после обращения Суриковой в больницу врачи приняли решение о госпитализации.

Причины госпитализации режиссера не сообщаются.

Сурикова является автором идеи «Ералаша». Она сняла такие фильмы, как «Хочу в тюрьму», «Человек с бульвара Капуцинов», «Ищите женщину», «Суета сует» и другие.

В 2007 году ей было присвоено звание народной артистки России.