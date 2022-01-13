РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 янв. В жилом комплексе «Томилино Парк» на территории городского округа Люберцы рабочие приступили к строительству школы на 900 мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Открытие общеобразовательного учреждения запланировано на конец 3 квартала 2023 года. Работы проводятся в рамках договора о комплексном развитии территории Люберец.

Площадь объекта социальной инфраструктуры группы «Самолет» составит 12,3 тыс. кв. м. В здании будут расположены учебные классы, лаборантские, мастерские, 2 спортивных зала с раздевалками и душевыми, актовый зал, библиотека с 2 читальными залами, помещение для занятий хореографией, столовая на 494 посадочных места и пищеблок. Также в школе откроют оборудованные игровые и спальни для первоклассников.

На территории объекта проведут благоустройство, установят ограждение, откроют зоны для спортивных занятий и тихого отдыха. Также появится учебно-опытный участок с полевыми и овощными культурами.

Школа станет третьим образовательным объектом в составе проекта «Томилино Парк». Ранее было открытие детского сада на 360 мест, уже работает школа на 1100 мест. Всего в ЖК планируется открыть 4 детсада, 3 школы и оздоровительный комплекс с бассейном.