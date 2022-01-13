РИАМО - 13 янв. Полицейские задержали злоумышленников, которые напали на супругов на подземной парковке жилого дома на улице Архитектора Шусева в Москве, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

Следствие установило, что мужчины напали на 58-летнего москвича и его супругу. Угрожая им, предположительно, пистолетом, они нанесли пострадавшему несколько ударов дубинкой, а затем похитили его рюкзак с личными вещами, документами, банковскими картами, деньгами и мобильными телефонами. Материальный ущерб составил более 130 тыс. рублей.

Одного из подозреваемых в преступлении – 36-летнего приезжего - задержали на территории Подмосковья. Затем задержали второго злоумышленника– 39-летнего приезжего.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Задержанных заключили под стражу.

Полицейские продолжают работу по установлению личностей злоумышленников, розыску возможных соучастников ограбления, а также выявление других преступлений. Также устанавливается местонахождение похищенного имущества.