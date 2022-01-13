РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 янв. С 15 января в городском округе Красногорск стартует ежегодный предсезонный турнир Winter Red Cup, сообщается на официальном сайте администрации округа.

В турнире участвуют 8 команд: ФК «Зоркий» (г. Красногорск), СШ «Клин», СШ «Можайск», ФК «Росич» (г. Московский), СШ «Крылья Советов» (Москва), ФК «Луч Тим» (Москва), СШ «Молния» (Москва), ФШ «Восток» (Электросталь).

Все матчи пройдут на стадионе «Машиностротель». Вход бесплатный.