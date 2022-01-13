РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 янв. В Подольске отменили запланированный на четверг хоккейный матч между «Витязем» и «Барысом» из-за инфицирования коронавирусом членов и представителей подмосковной команды, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

По состоянию на вечер 12 января у 4 хоккеистов и 4 представителей «Витязя» ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат. С целью недопущения распространения Covid-19 Континентальная хоккейная лига приняла решение не проводить матч №586 «Витязь» — «Барыс».

Решение о возможности провести указанный матч в более поздний срок будет принято дополнительно.