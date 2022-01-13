РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 янв. Спасатели аварийно-спасательного отряда МКУ ГОЩ «Центр ГЗ» во время патрулирования водоемов напомнили рыбакам о правилах безопасности, сообщается на странице Единой дежурно-диспетчерской службы Щелкова в соцсети «ВКонтакте».

Также спасатели регулярно замеряют толщину льда на реке Клязьме и озере Севаш. Она должна быть не менее 10 см для выхода на лед. Как правило, большинство рыболовов внимательно относится к вопросам безопасности.

Спасатели напоминают: чтобы избежать трагедии, в первую очередь нужно думать о собственной безопасности, а лишь потом об улове.