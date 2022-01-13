РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 янв. Управление социальной защиты населения подмосковного Красногорска запустило Telegram-чат, в котором жители могут задать интересующие их вопросы, сообщили в управлении.

Telegram-чат создан для того, чтобы жители могли быстро получить консультацию специалиста в сфере социальной защиты. В чате жители обычно задают вопросы: какая выплата положена, когда ожидать зачисления пособия, что делать в случае получения отказа по заявлению.

Чтобы найти чат в Telegram, необходимо ввести «Социалка. Красногорск» и нажать кнопку «подписаться». Далее можно задать свой вопрос. На него оперативно ответят специалисты Красногорского УСЗН.