РИАМО - 13 янв. В трех столичных аэропортах и подмосковном Жуковском утром в четверг задержали или отменили 69 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, в аэропорту Внуково задержали 10 рейсов, отменили 13. В Домодедове 11 рейсов задержали, еще 5 отменили. В Шереметьеве 10 задержек и 18 отмен рейсов.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там отменен 1 рейс, еще 1 задерживается.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В регионе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного порывистого ветра и гололедицы.

Как получить компенсацию в случае задержки или отмены авиарейса>>