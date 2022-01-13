РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 янв. Мастер оборудованного в гараже сервиса по ремонту автомобилей в подмосковном Красногорске украл с иномарки клиента катализатор, сообщили в пресс-службе УМВД России по городскому округу.

В дежурную часть УМВД России по Красногорску поступило заявление от 40-летнего местного жителя о том, что мужчина, выполняющий ремонтные работы, совершил хищение каталитического нейтрализатора с его иномарки в гараже в д. Путилково. Сумма ущерба составила 25 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Отрадненского отдела полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 34-летний местный житель. Заявитель нашел исполнителя ремонтных работ по объявлению в интернете.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.