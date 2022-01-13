РИАМО - 13 янв. Рабочие начали укрупнительную сборку металлоконструкций пролетных строений путепровода, который пройдет через железнодорожные пути первого Московского центрального диаметра и строящийся Северный дублер Кутузовского проспекта. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Мы приступили к укрупнительной сборке металлоконструкций пролетных строений путепровода через железнодорожные пути МЦД-1 и строящийся Северный дублер Кутузовского проспекта при реконструкции улицы Барклая», – отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что монтаж рабочие выполняют на стапелях. В рамках данного объекта всего запланировано смонтировать около 550 т металла.

«Также продолжаются работы по бетонированию опор путепровода, строительству подземного пешеходного перехода», – добавил заммэра.

Как отметил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, в рамках данного проекта запланировано строительство и реконструкция дорог длиной 3,3 км.

«Помимо строительства путепровода запланирована также реконструкция улицы Барклая, Промышленного и Багратионовского проездов, строительство 2 подземных пешеходных переходов в районе пересечения Багратионовского проезда и улицы Олеко Дундича и в районе улицы Барклая», – сказал Загрутдинов.

По его словам, при реконструкции улицы Барклая в расположенных рядом жилых многоквартирных домах заменили 1259 окон на шумозащитные стеклопакеты. Работу провели по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.