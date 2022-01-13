РИАМО - 13 янв. Операторы-психологи подмосковной системы-112 обработали более 100 вызовов, поступивших с начала 2022 года. Их работа помогает спасать жизни и сохранять здоровье людей, сообщает пресс-служба системы-112 Московской области.

Специалисты поддерживают связь с заявителями, пока к ним направляются на помощь сотрудники оперативных служб, психологи помогают успокоиться и предпринять необходимые действия. За помощью к психологам по номеру «112» обращаются люди, переживающие развод, напряженные отношения с родственниками, трудности в воспитании детей и общении с окружающими.

С начала года специалисты оказали психологическую помощь свыше 100 раз. Нередко за поддержкой обращаются заявители с физическими заболеваниями и расстройствами психики. В каждой смене психологам помогают лингвисты и сурдопереводчики.

Система-112 призвана помогать попавшим в экстренную ситуацию людям. Операторы передают информацию о происшествии в скорую помощь, МЧС, полицию, ГИБДД, газовую и другие службы.