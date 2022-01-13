РИАМО - 13 янв. В Троицком и Новомосковском административных округах столицы до конца 2024 года появится 185 км новых дорог. 41,5 км из них будет построено и реконструировано в 2022-2023 годах, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

«В ближайшие 3 года Москва профинансирует строительство в ТиНАО еще 185 км автодорог. Таким образом, к исходу 2024 года общая протяженность новых дорог здесь превысит 500 км», – заявил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

На строительство дорог в ТиНАО с 2012 года было выделено свыше 200 млрд рублей. Протяженность построенных дорог составляет 317 км. Помимо этого, специалисты возвели 59 искусственных сооружений и 39 пешеходных переходов.

В 2021 году в ТиНАО были построены и введены в эксплуатацию 20 км дорог. В частности, движение было открыто на автомобильной дороге М-3 «Украина» (д. Середнево – д. Марьино – д. Десна).

Реорганизация дорожной инфраструктуры позволить сделать проезд транспорта удобнее и безопаснее. Кроме того, новые поперечные связи между радиальными направлениями увеличат пропускную способность Минского, Киевского, Калужского, Варшавского и Симферопольского шоссе.

Помимо развития дорожно-транспортной инфраструктуры в ТиНАО появляются и новые социальные объекты. Как заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, инвесторы намерены построить 69 объектов образования и 7 объектов здравоохранения в течение 3 лет.

«Мы придерживаемся политики комплексного освоения территорий. Чем больше появляется нового жилья, тем больше объектов социальной инфраструктуры мы строим», – подчеркнул Бочкарев.