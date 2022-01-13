РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 янв. Участники Молодежного парламента в Котельниках раздавали жителям бесплатный чай на остановочно-разворотной площадке для общественного транспорта возле станции метро, сообщает пресс-служба администрации округа.

Решение об акции принял глава муниципалитета Сергей Жигалкин. Из-за реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД и ул. Верхние Поля на дорогах возникли затруднения движения. В связи с этим увеличилось время ожидания и посадки на общественный транспорт.

В ближайшие дни волонтеры продолжат раздачу бесплатного чая.