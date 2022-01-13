РИАМО - 13 янв. Согласован проект нового дома по реновации с благоустройством территории, новостройка будет находиться на Дмитровском шоссе в Бескудниковском районе столицы, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Планируется возвести здание общей площадью более 25 тыс. кв. м и высотой от 9 до 11 этажей.

«В подземной части дома предусмотрено размещение паркинга, а в нежилых помещениях на первом этаже смогут расположиться различные организации или магазины», — сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Он также отметил, что для жителей запроектировано 216 квартир, в которых выполнят полную внутреннюю отделку и установят необходимое осветительное оборудование, сантехнику, кухонную мойку и плиту.

В части наружной отделки дома используют бетонную плитку в составе сертифицированной фасадной системы с вентилируемым зазором, а также систему штукатурного фасада с последующей окраской.