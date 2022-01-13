РИАМО - 13 янв. Объем промышленного производства по итогам 11 месяцев прошлого года увеличился на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Рост в обрабатывающих отраслях за этот же период составил 30,6%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С января по ноябрь 2021 года рост объемов производства обрабатывающей промышленности составил 30,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Увеличение произошло в основном за счет химической, электронной и пищевой промышленности, производства лекарств. Также наблюдался прирост в машиностроении, легкой промышленности, производстве бумаги и обработке древесины. Рост обрабатывающей промышленности в значительной степени повлиял и на объем промышленного производства Москвы в целом – за 11 месяцев прошлого года он вырос на 29,2% по сравнению с показателем того же периода 2020 года», – рассказал заммэра.

Объем производства химической промышленности за 11 месяцев 2021 года вырос на 43,5%, это произошло за счет увеличения выпуска красок, лаков и других материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик.