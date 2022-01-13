РИАМО - 13 янв. «Мособлгаз» по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2030 года» построит 300 км газораспределительной сети, что даст возможность подключить к газу более 9,7 тыс. жителей региона, сообщает пресс-служба компании.

В текущем году голубое топливо придет в 50 ранее не газифицированных населенных пунктов Подмосковья. Это д. Гордино в Шаховской, Малые Жеребцы и Львово в Волоколамском округе, Рудне-Никитское в Орехово-Зуевском округе, а также ряд населенных пунктов в Одинцовском, Рузском, Можайском городских округах, Ступине, Балашихе и др.

В рамках губернаторской программы «Мособлгаз» прокладывает межпоселковые газораспределительные сети. Наличие таких газопроводов в населенном пункте – обязательное условие для включения в президентский проект социальной газификации. Всего в 2022 году по соцгазификации будут подключены более 1,6 тыс. населенных пунктов Подмосковья.

Для включения населенного пункта в губернаторскую программу жителям необходимо обратиться в министерство энергетики региона с документом, подтверждающим количество постоянно зарегистрированных жителей. В населенном пункте должно быть прописано не менее 30 человек. Кроме того, предельный лимит капитальных затрат по программе на 1 жителя не должен превышать 250 тыс. рублей.