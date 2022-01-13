РИАМО - 13 янв. Подмосковное УФАС России признало нарушением антимонопольного законодательства действия Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и администраций 26 муниципалитетов региона. Арбитражный суд Москвы признал решение ведомства законным, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Руководство городских округов и Фонда капремонта нарушило законодательство в части заключения антиконкурентного соглашения. О возможном нарушении сообщила прокуратура Московской области. Нарушение было допущено при заключении договоров на проведение капремонта МКД без торгов.

Нарушителями были признаны Фонд капремонта и администрации Богородского, Дмитровского, Наро-Фоминского, Одинцовского, Орехово-Зуевского, Раменского, Сергиево-Посадского округов, а также Балашихи, Воскресенска, Домодедова, Егорьевска, Звездного городка, Каширы, Клина, Красноармейска, Красногорска, Лосино-Петровского, Люберец, Мытищ, Подольска, Пушкинского, Ступина, Химок, Чехова, Шаховской и Щелкова.

Фонд капремонта и муниципальные администрации допустили нарушение при заключении устного соглашения, по котором предполагалось заключение договоров на проведение капремонта без проведения торгов.

Администрации Химок, Щелкова и Каширы обратились в суд, не согласившись с решением Московского областного УФАС России. Арбитражный суд Москвы рассмотрел требования истцов, отказал в них и признал решение антимонопольного ведомства законным и обоснованным.