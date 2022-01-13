РИАМО - 13 янв. Арбитражный суд Москвы признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении АО «НИТИ им. П.И. Снегирева» Закона о закупках, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Промстройгрупп» на действия АО «НИТИ им. П.И. Снегирева» при проведении запроса предложений в электронной форме на выполнение работ по уборке снега, наледи и сосулек с крыш зданий и сооружений на территории АО.

По результатам рассмотрения ведомство признало жалобу компании обоснованной, выдало заказчику обязательное для исполнения предписание.

Не согласившись с указанными решением и предписанием, фирма обратилась в суд.

Арбитражный суд Москвы отказал АО «НИТИ им. П.И. Снегирева» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.