РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 янв. В Домодедове разыскивают пропавшую 87-летнюю Анну Балухину, ее местонахождение неизвестно с 20 декабря 2021 года, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост Балухиной 155 см, она худощавого телосложения, у нее седые волосы и карие глаза.

Одета женщина была предположительно в черное стеганое пальто, белые валенки и черный платок.

Всех, кто обладает информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.