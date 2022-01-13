РИАМО - 13 янв. На предстоящих выходных температура воздуха в Московском регионе опустится до минус 6 градусов. Погода ожидается облачная, с осадками в виде снега, а также с порывами ветра до 17 м/с, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В воскресенье в течении суток температура будет понижаться, потому что с северо-западным плотным ветром к нам продолжит поступать холодный воздух. Несмотря на то, что мы будем в морозном воздухе, средняя температура будет чуть выше климатической нормы на 2-3 градуса», — рассказала Позднякова.

По ее словам, 15 января в столице в течении суток температура начнет понижаться. Ночью ожидается небольшой снег и метель, температура минус 2-4 градусов с порывами ветра до 12-17 м/с. Днем также ожидается облачная и снежная погода, а температура воздуха составит от минус 2 до минус 3 градусов.

16 января в Московском регионе сохранится облачная погода местами с осадками в виде снега, температура опустится до минус 5-6 градусов.​