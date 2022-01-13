РИАМО - 13 янв. Новый спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани рассказал о первом впечатлении от московского клуба, сообщает Газета.ru.

По его словам, столичный «Спартак» — это особенный клуб.

«Спартак» — это не просто большой клуб. Это что-то особенное. Именно таким было мое первое впечатление», — заявил Каттани.

О назначении нового спортдиректора стало известно в конце декабря. Прежде Каттани работал скаутом во французском «Пари Сен-Жермен».

На сегодняшний день «Спартак» занимает 9 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав за 18 туров 23 очка.