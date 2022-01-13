РИАМО - 13 янв. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин считает, что для борьбы с растущей преступностью среди мигрантов, приехавших на заработки в Россию, необходим новый подход, совершенствование миграционных процессов, сообщает РИА Новости.

«Требует нового подхода в решении и проблема растущей преступности трудовых мигрантов. В основном это молодые люди из центральноазиатских республик, которые нередко становятся объектом такой вербовки», — сказал Бастрыкин.

Он напомнил о мигранте, который прошлой весной готовил взрыв в одном из ТЦ в Майкопе. Сотрудники ФСБ задержали его. У мужчины нашли компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами.

Ранее массовая драка мигрантов с поножовщиной произошла на юго‑востоке Москвы. Он отметил, что в результате конфликта 3 человека получили ранения.