РИАМО - 13 янв. Подольские полицейские задержали ранее судимого 29-летнего местного жителя, которого подозревают в сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленник был задержан полицейскими возле одного из домов на Вокзальной улице в момент получения денежных средств за продажу свертка с веществом растительного происхождения. Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области содержимое свертка является наркотическим средством – каннабисом (марихуаной)», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Правоохранители также провели обыски в доме задержанного. Там были были найдены и изъяты 4 зип-пакета с аналогичным содержимым. По словам задержанного, он выращивал марихуану в своем гараже, а затем продавал через интернет.

Так, в подвале его гаража обнаружили парниковое сооружение, оборудованное системой вентиляции и лампами освещения. Полиция изъяла горшки с растениями, стеклянную банку с веществом растительного происхождения, 6 полимерных пакетов с аналогичным веществом в измельченном виде, электронные весы, удобрения, хранившиеся в холодильнике.

По данному факту возбуждено уголовное дело.