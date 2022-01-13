РИАМО - 13 янв. Рост числа заражений коронавирусом в ближайшие недели будет связан с распространением на территории России «омикрона». Штамм несет в себе большую опасность, чем предыдущие мутации инфекции, сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Масштабы массового заражения коронавирусной инфекцией будут выявлены в течение ближайших недель.

«Омикрон» уже давно в России, уже идет распространение внутри популяции. В Москве, в Санкт-Петербурге подавляющее большинство новых случаев уже должно быть вызвано «омикроном», если мы верим тому, что происходит в Европе, в Америке и в Азии. Скорее всего, другие города-миллионники тоже «подтянутся», – заявил Крючков в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, «омикрон» имеет большую заразность, чем штамм «дельта», и его распространение приведет к значительному росту госпитализаций.

А вот существование комбинации обоих штаммов «дельтакрон» еще необходимо подтвердить, к тому же еще нет доказательств, что он может оказаться опаснее «омикрона».

«Даже если появляется такой гибрид, он с высокой долей вероятности не будет иметь никаких эволюционных преимуществ над тем же «омикроном», а раз так, никуда особо распространяться не будет и эволюционную гонку с «омикроном» не начнет. Если это будет так, в Россию он не придет», – заключил Крючков.

Лучшей защитой от заражения коронавирусом является вакцинация. Привиться отечественными вакцинами можно в поликлиниках и выездных пунктах.

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