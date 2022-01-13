РИАМО - 13 янв. В столице завершилась реконструкция улично-дорожной сети возле трех домов, которые строят по программе реновации. Они находятся на улице Молодцова, Ставропольской и в Боровском проезде, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

«Вместо узких проездов с разбитым асфальтом к домам на улицах Молодцова и Ставропольской теперь ведут удобные подъездные пути. Их протяженность — 77 и 140 м, ширина — 6,5-7 м», – рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Антон Акулов.

По его словам, протяженность новой дороги у дома в Боровском проезде составила 32 м, ширина – 6 м. Кроме того, с 10 до 16 увеличили количество машиномест на парковке. Всего при создании трех дорог к домам уложили асфальтовое покрытие площадью 3,7 тыс. кв. м.

В ходе работ создали удобные тротуары, выложили бордюры и разбили газоны. На Ставропольской улице также появились новые опоры освещения, весной там высадят две липы. В ходе озеленения Боровского проезда высадили 65 кустов японской спиреи.