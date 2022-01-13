РИАМО - 13 янв. В ближайшие сутки холод в Московском регионе отступит, погода станет теплее почти на 20 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Москве минувшая ночь стала самой морозной в 2022 году, температура опустилась до минус 20,6 градуса. В Подмосковье холоднее всего было в Сергиевом Посаде — минус 22,5 градуса, в Клину — минус 22,9 градуса и Волоколамске — минус 23,9 градуса.

«В соседних северных регионах местами ударили 30-градусные морозы. Так, в Тверской области, в Бежецке, под утро метеорологи зафиксировали самую низкую в Центральной России температуру воздуха минус 31,1 градуса, чуть выше было в Брейтово (Ярославская область), — минус 30,6 градуса», — написал Тишковец в своем Instagram.



Он добавил, что еще холоднее было на Вологодчине (Великий Устюг, минус 32,3 градуса), на юге Архангельской области (Вилегодское, минус 36,6 градуса), на юге Республики Коми (Койгород, минус 31 градуса), в Кировской области (Кирс, минус 30,8 градуса), Пермском крае (Чермоз, минус 33,2 градуса).

В Московский регион в течение дня придет теплый циклон «Эльза». Ожидается облачная погода, во второй половине суток - после 14-15 часов - пойдет снег, закружат метели. Видимость на дорогах ухудшится.



