РИАМО - 13 янв. В прошлом году Московский экспортный центр (МЭЦ) организовал 40 бизнес-миссий для столичных предпринимателей, чтобы они представили продукцию зарубежным партнерам, сообщается на официальном сайте мэра города.

«За 2021 год МЭЦ организовал 40 деловых мероприятий для предприятий разных отраслей», — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, с 2019 года количество бизнес-миссий увеличилось в 8 раз. В условиях пандемии Covid-19 большинство мероприятий провели в онлайн-формате. При этом 15 московских компаний очно представили продукцию в Дубае на Экспо-2020. На подобных мероприятиях в качестве меры поддержки Москва компенсирует услуги переводчиков, финансирует переговоры и другие затраты.

В 2021 году московские компании провели более 2,6 тыс. встреч с зарубежными партнерами. Московский экспортный центр проводил бизнес-миссии в странах Европы и Азии. Впервые были организованы миссии в ОАЭ, Катар, Израиль и ряд других стран. Всего в переговорах с представителями 30 государств приняли участие свыше 700 компаний.