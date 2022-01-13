РИАМО - 13 янв. В прошлом году жители столицы часто пользовались сервисом «Мои платежи» и оплатили услуги почти 15 млн раз, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Около 8 млн раз оплатили услуги на mos.ru и 6,7 млн — через мобильные приложения «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». По сравнению с 2020 годом количество платежей с помощью сервиса выросло на 25%.

Сервис «Мои платежи» определяет неоплаченные счета, позволяет оплачивать городские, а также коммерческие услуги. Кроме того, пользователи могут создать шаблон или настроить автоплатеж. В прошлом году количество доступных для оплаты с помощью сервиса услуг значительно увеличилось.

С помощью городских сервисов жители столицы чаще всего оплачивают коммунальные услуги, услуги детского образования, а также связанные с транспортом, в том числе штрафы.