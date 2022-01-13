РИАМО - 13 янв. За 8 месяцев до смерти телеведущий Михаил Зеленский переболел коронавирусом. Это могло стать одним из сопутствующих факторов его смерти, сообщает Федеральное агентство новостей.

Зеленский умер 11 января во время отдыха в Доминикане. Сообщалось, что причиной смерти стал инсульт.

Близкие телеведущего сообщают, что в мае прошлого года у него был диагностирован коронавирус. Но Зеленский быстро переболел и вернулся к работе. Также он много курил.

По одной из свежих версий, причиной смерти телеведущего стала остановка сердца.

Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве в семье военных. Семья много раз переезжала, поэтому школу он закончил в Хабаровске. Свою карьеру начинал на «Радио Ностальжи». Потом работал на телеканале «ТВ-Центр», вел программу «Вести» и ток-шоу «Прямой эфир». В последнее время занимался проектами на телеканале «Культура».