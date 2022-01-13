РИАМО - 13 янв. В ходе реконструкции станции метро «Каширская» на ней отреставрируют исторические декоративные панно, по завершении всех работ станция войдет в состав Большой кольцевой линии подземки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Декоративные металлические панно на тему «Жизнь страны» будут отреставрированы и возвращены на путевые стены», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, стены второго пути северной платформы облицованы уже на 90%. В настоящее время начинается отделка первого пути. Работы на действующем участке метро ведут в ночные технологические окна.

Кроме того, параллельно проходят работы на перегоне между станциями «Варшавская» и «Каширская». Последняя является кросс-платформенной.

После завершения реконструкции станция «Каширская» станет частью Большой кольцевой линии метро, оставаясь частью Замоскворецкой линии. До этого она входила в состав Каховской и Замоскворецкой линий подземки.