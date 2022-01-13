РИАМО - 13 янв. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала нового года, столбики термометров опустились ниже минус 20 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Столбики термометров на ВДНХ опустились до минус 19 градусов, в Тушине - до минус 20,6 градуса.

«В Подмосковье местами морозы окрепли почти до минус 24 градусов», — сказал Тишковец в своем Instagram.

В течение дня в регионе пройдет теплый циклон «Эльза». Ожидается облачная погода, во второй половине суток - после 14-15 часов - пойдет снег, закружат метели. Видимость на дорогах ухудшится.

При этом в концу дня в городе ожидается существенное потепление.