РИАМО - 13 янв. В четверг стартует второй сезон проекта «Современники» сервиса «Библиотеки Москвы», пользователи могут присоединиться к онлайн-встречам с писателями, сообщается на официальном сайте мэра города.

Первая встреча второго сезона состоится 13 января в 16:00. Молодой писатель Тимур Валитов расскажет о своем дебютном романе «Угловая комната».

Вторая встреча, где обсудят роман «Кластер» с его автором Дмитрием Захаровым, пройдет 20 января, начало в 16:00.

Проект «Современники» стартовал в ноябре 2021 года. Посмотреть выпуски можно на YouTube-канале проекта. Во втором сезоне пользователи смогут смотреть прямые эфиры в приложении Instagram. Расписание онлайн-встреч доступно на сайте «Онлайн.Библиогород».